Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили

Криворожца судили за то, что он обрисовал нецензурной бранью чужие ворота.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Через год вынесли приговор криворожцу, обрисовавшему нецензурной бранью ворота местного жителя. Задержали «стрит-арт художника» еще в сентябре прошлого года. Владелец оскверненного подворья обратился в полицию, составившую админпротокол на хулигана.

Впоследствии Саксаганский суд Кривого Рога признал нарушителя виновным в совершении мелкого хулиганства и заставил его заплатить 51 гривну штрафа.

Владелец ворот заказал специальный клининг, чтобы стереть бранные надписи, но на их месте остались следы из-за кристаллизации краски. На эту услугу мужчина потратил 1500 гривен.

Позже пострадавший от действий хулигана во второй раз обратился в суд, чтобы добиться справедливости и заставить нарушителя оплатить расходы на клининг. По словам криворожца, ругательную надпись на воротах могли видеть его соседи и все проходящие мимо, поэтому они могли прочитать данную надпись и изменить отношение к истцу, как человека.

Это ситуация нарушила его обычный образ жизни истца и нанесла ему моральный вред. Более того, обвиняемый даже не извинился перед мужчиной и не возместил материальный ущерб.

Именно поэтому криворожец считает, что обвиняемого должны взыскать 1500 гривен материального ущерба и моральный ущерб в размере 5000 гривен, а также судебные издержки.

Саксаганский районный суд постановил взыскать с мужчины, обрисовавшего ворота нецензурными словами, в пользу пострадавшего:

1500 гривен материального ущерба;

5000 гривен компенсации морального вреда;

992,40 гривен расходов на судебные сборы;

2000 гривен за юридическую помощь адвоката.

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