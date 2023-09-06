Житель Кривого Рога обрисовал нецензурной бранью чужие ворота: его за это судили

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Через год вынесли приговор криворожцу, обрисовавшему нецензурной бранью ворота местного жителя. Задержали «стрит-арт художника» еще в сентябре прошлого года. Владелец оскверненного подворья обратился в полицию, составившую админпротокол на хулигана.
Впоследствии Саксаганский суд Кривого Рога признал нарушителя виновным в совершении мелкого хулиганства и заставил его заплатить 51 гривну штрафа.
Владелец ворот заказал специальный клининг, чтобы стереть бранные надписи, но на их месте остались следы из-за кристаллизации краски. На эту услугу мужчина потратил 1500 гривен.
Позже пострадавший от действий хулигана во второй раз обратился в суд, чтобы добиться справедливости и заставить нарушителя оплатить расходы на клининг. По словам криворожца, ругательную надпись на воротах могли видеть его соседи и все проходящие мимо, поэтому они могли прочитать данную надпись и изменить отношение к истцу, как человека.
Это ситуация нарушила его обычный образ жизни истца и нанесла ему моральный вред. Более того, обвиняемый даже не извинился перед мужчиной и не возместил материальный ущерб.
Именно поэтому криворожец считает, что обвиняемого должны взыскать 1500 гривен материального ущерба и моральный ущерб в размере 5000 гривен, а также судебные издержки.
Саксаганский районный суд постановил взыскать с мужчины, обрисовавшего ворота нецензурными словами, в пользу пострадавшего:
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