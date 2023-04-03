Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности

В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.

Об этом сообщают в Национальной полиции.

Мужчина вводил свой мобильный номер для пополнения счета на 1 000 грн, но для транзакции карту не оставлял. После этого уходил, а следующие клиенты набирали свой пин-код.

Обмануть он успел только двоих людей, после этого его задержали. Мужчина будет отвечать в суде по ст. 190 (мошенничество).

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