Житель Кривого Рога на 3 млн обманул 25 украинцев, которые хотели купить автомобили и коптеры для ВСУ

Мошенник обманул по меньшей мере 25 человек со всей Украины, которые хотели приобрести коптеры и автомобили.

В Кривом Роге разоблачили жулика, который наживался на волонтерах. Криворожец решил подзаработать, продавая несуществующие коптеры и автомобили. Мужчина публиковал объявления на известных интернет-площадках, где предлагал дроны и машины по низким ценам.

Товаром заинтересовались волонтеры, которые хотели приобрести квадрокоптеры и автомобили для ВСУ. Благотворители искали самые низкие цены, поэтому наткнулись на объявление мошенника, обещавшего доставить машины и дроны из-за границы по наиболее привлекательной цене. За свои услуги он просил предоплату.

На крючок афериста попали как волонтеры, так и военные, искавшие квадрокоптеры для собственных нужд. Заплатив деньги, они не получали заказ, а продавец исчезал и не отвечал на звонки.

Впоследствии обманутые люди обратились к стражам порядка. На днях мошенника удалось задержать. Всего аферисту удалось обмануть 25 человек, а сумма заработанного составила 3 млн. гривен.

Во время обысков у подозреваемого нашли мобильные телефоны, сим-карты, технику, банковские карты, черную бухгалтерию и деньги.

Напомним, ранее в Кривом Роге судили мужчину, который продал один и тот же кондиционер пять раз. А в Новомосковске разоблачили местного жителя, продавшего несуществующий мотоблок за 30 тысяч гривен.

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