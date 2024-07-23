Житель Кривого Рога дважды продал дом, который ему не принадлежит

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда Кривого Рога.
Житель Кривого Рога дважды продал одно и то же здание. Как говорится в материалах дела, первое официальное соглашение было заключено еще в июле 2022 года, но в октябре мужчина снова договорился о продаже дома, который к тому времени уже ему не принадлежал.
Жертвой криворожца стала его знакомая.
В условиях устной договоренности числилось, что мужчина продает своей знакомой дом за 13 000 долларов США. Женщина принесла деньги наличными, которые и передала мошеннику.
Впрочем, дом уже принадлежал другому человеку. Женщина поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.
В ходе досудебного следствия подозреваемый полностью признавал свою вину, признавался в мошенничестве, а также объяснял, что деньги потратил на собственные нужды. Потерпевшая в ходе судебных заседаний просила не назначать обидчику тюремный срок, чтобы он смог возместить ей потерянные деньги.
Что касается приговора, то в ноябре 2023 года мужчина уже получил судимость на срок 5 лет тюрьмы за кражу, однако с испытанием на 2 года. В этот раз Октябрьский районный суд города признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, но заменив 2 годами условно.
Также он должен возместить имущественный ущерб в размере 475 391 гривен 00 копеек.
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