Житель Кривого Рога дважды продал дом, который ему не принадлежит

В Кривом Роге мужчина дважды продал чужой дом.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда Кривого Рога.

Житель Кривого Рога дважды продал одно и то же здание. Как говорится в материалах дела, первое официальное соглашение было заключено еще в июле 2022 года, но в октябре мужчина снова договорился о продаже дома, который к тому времени уже ему не принадлежал.

Жертвой криворожца стала его знакомая.

В условиях устной договоренности числилось, что мужчина продает своей знакомой дом за 13 000 долларов США. Женщина принесла деньги наличными, которые и передала мошеннику.

Впрочем, дом уже принадлежал другому человеку. Женщина поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

В ходе досудебного следствия подозреваемый полностью признавал свою вину, признавался в мошенничестве, а также объяснял, что деньги потратил на собственные нужды. Потерпевшая в ходе судебных заседаний просила не назначать обидчику тюремный срок, чтобы он смог возместить ей потерянные деньги.

Что касается приговора, то в ноябре 2023 года мужчина уже получил судимость на срок 5 лет тюрьмы за кражу, однако с испытанием на 2 года. В этот раз Октябрьский районный суд города признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, но заменив 2 годами условно.

Также он должен возместить имущественный ущерб в размере 475 391 гривен 00 копеек.

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