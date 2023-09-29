Житель Каменского, «прославившийся» в сети призывами стрелять по СБУ, сядет на три года

Жителя Каменского приговорили к трем лишениям свободы за призывы наносить ракетные удары по зданиям СБУ.

Каменчанин, который в соцсетях публиковал видео с призывами ударять ракетами по админзданиям, теперь проведет три года в тюрьме.

Молодой человек не стеснялся публиковать в Instagram видео, где он обращается к россиянам и просит тех ударить по зданию СБУ в Каменском. Это произошло после удара в Днепре, когда баллистическая ракета сначала попала в жилой дом, а затем в админздание в центре города.

Впоследствии молодой человек записал видео с извинениями, но к нему пришли сотрудники СБУ и объявили о подозрении в изготовлении и распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.

Во время суда мужчина свою вину признал и активно содействовал следствию. Молодого человека приговорили к трем годам тюрьмы.