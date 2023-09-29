Житель Каменского, «прославившийся» в сети призывами стрелять по СБУ, сядет на три года

Каменчанин, который в соцсетях публиковал видео с призывами ударять ракетами по админзданиям, теперь проведет три года в тюрьме.
Молодой человек не стеснялся публиковать в Instagram видео, где он обращается к россиянам и просит тех ударить по зданию СБУ в Каменском. Это произошло после удара в Днепре, когда баллистическая ракета сначала попала в жилой дом, а затем в админздание в центре города.
Впоследствии молодой человек записал видео с извинениями, но к нему пришли сотрудники СБУ и объявили о подозрении в изготовлении и распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.
Во время суда мужчина свою вину признал и активно содействовал следствию. Молодого человека приговорили к трем годам тюрьмы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.
Военный выстрелил 9 раз в свою сожительницу, потому что она…
25 сентября Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию относительно меры пресечения…
В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.
Жителя Новомосковского района змея грызнула за палец.
Важно!
Стоят эти "яблочные" новинки от 42500 до 83500 тыс. гривен.
В этом году украинцы будут отмечать праздник Покрову Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю – на него Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года. Из-за этого часть церковных праздников сдвинулась на 13 дней. Если раньше Покрову отмечали 14 октября,…
Недавно в соцсети появилось видео с белыми кенгуру.
В Днепре 17-летний парень украл велосипед у курьера.
29 сентября 364 курсанта первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу работника Национальной полиции Украины.
Утром 29 августа произошел пожар на "Озерке" в центре города.
В Днепре недавно произошел вопиющий случай: на Слобожанском проспекте водитель Mercedes не пропускал «скорую», которая в тот момент везла раненого бойца.
В Павлограде фельдшеры помогли травмированному мальчику.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!