Житель Днепропетровщины засадил огород коноплей

В Каменском на Днепропетровщине разоблачили выращивателя конопли.

Житель Каменского вырастил в своем огороде почти 50 кустов конопли. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители провели обыск на территории домовладения 40-летнего мужчины и изъяли запрещенные растения.

А у его 38-летнего «коллеги» из Новомосковского района полицейские нашли и конфисковали почти 100 кустов конопли.

В обоих случаях следственные действия происходили в рамках уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 310 УК Украины.

Полиция напоминает, что за незаконный посев мака или конопли, сознательное непринятие мер по уничтожению таких насаждений, существует административная или уголовная ответственность.

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