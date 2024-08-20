Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Из-за ревности житель села Широкое был готов отдать 15 тысяч долларов, чтобы устранить конкурента. Однако избранный киллер сдал его стражам порядка. Спецоперация по инсценировке убийства прошла успешно. Подробности рассказали в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.
53-летний мужчина заказал знакомому убийство любовника своей жены и пообещал 15 тысяч долларов вознаграждения.
Заказчик предоставил исполнителю фотографию «жертвы» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат. Впрочем, потенциальный киллер обратился в полицию и сообщил, что ему заказали убийство жителя Кривого Рога. Подтверждением того, что мужчина действительно мёртв, должно было стать его фото с телесными повреждениями.
Чтобы защитить потерпевшего и задержать заказчика, полицейским пришлось имитировать преступление. 15 августа в ходе проведения следственно-оперативной комбинации заказчику при личной встрече были переданы фото и видеоматериалы, якобы подтверждающие факт убийства.
Ревнивец повелся на фото трупа своего «соперника» и во время передачи средств был задержан спецназовцами КОРДа.
Подозреваемый арестован. За подготовку к умышленному убийству, совершенному по заказу, он может пожизненно оказаться за решеткой. Сейчас заказчик ждет суда под стражей без права внесения залога.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге спасали собак, которых замуровали в теплотрассе.
В Кривом Роге ищут любящих хозяев собакам, которых нашли почти…
В Кривом Роге бетонная плита упала на ребенка.
Жителя Кривого Рогу розшукує поліція.
В Днепропетровской области сотни людей остались без газа.
Верховная Рада проголосовала за закон, регулирующий деятельность УПЦ МП.
В Днепре на улице Квартальной молодой человек обокрал дедушку.
В Закарпатье спасали семью из Каменского, которая замерзла в горах.
Военные медики нанесли государству ущерб в размере почти 500 000 грн.
В Днепре осквернили лавандовые аллеи на Монастырском острове.
Мужчину, который бросил гранату в жену и ребенка в Никопольском районе, задержали в Полтавской области.
В Кривом Роге прогремят запланированные взрывы.
Интересная информация!
В Днепропетровской области осудили отца, который 8 лет насиловал собственных дочерей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!