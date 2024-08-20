Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

В Криворожском районе задержан мужчина, который заказал киллера для любовника жены.

Из-за ревности житель села Широкое был готов отдать 15 тысяч долларов, чтобы устранить конкурента. Однако избранный киллер сдал его стражам порядка. Спецоперация по инсценировке убийства прошла успешно. Подробности рассказали в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.

53-летний мужчина заказал знакомому убийство любовника своей жены и пообещал 15 тысяч долларов вознаграждения.

Заказчик предоставил исполнителю фотографию «жертвы» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат. Впрочем, потенциальный киллер обратился в полицию и сообщил, что ему заказали убийство жителя Кривого Рога. Подтверждением того, что мужчина действительно мёртв, должно было стать его фото с телесными повреждениями.

Чтобы защитить потерпевшего и задержать заказчика, полицейским пришлось имитировать преступление. 15 августа в ходе проведения следственно-оперативной комбинации заказчику при личной встрече были переданы фото и видеоматериалы, якобы подтверждающие факт убийства.

Ревнивец повелся на фото трупа своего «соперника» и во время передачи средств был задержан спецназовцами КОРДа.

Подозреваемый арестован. За подготовку к умышленному убийству, совершенному по заказу, он может пожизненно оказаться за решеткой. Сейчас заказчик ждет суда под стражей без права внесения залога.

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