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  • Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Сегодня 13:38
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В Криворожском районе задержан мужчина, который заказал киллера для любовника жены.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Из-за ревности житель села Широкое был готов отдать 15 тысяч долларов, чтобы устранить конкурента. Однако избранный киллер сдал его стражам порядка. Спецоперация по инсценировке убийства прошла успешно. Подробности рассказали в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.

53-летний мужчина заказал знакомому убийство любовника своей жены и пообещал 15 тысяч долларов вознаграждения.

Заказчик предоставил исполнителю фотографию «жертвы» и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат. Впрочем, потенциальный киллер обратился в полицию и сообщил, что ему заказали убийство жителя Кривого Рога. Подтверждением того, что мужчина действительно мёртв, должно было стать его фото с телесными повреждениями.

Чтобы защитить потерпевшего и задержать заказчика, полицейским пришлось имитировать преступление. 15 августа в ходе проведения следственно-оперативной комбинации заказчику при личной встрече были переданы фото и видеоматериалы, якобы подтверждающие факт убийства.

Ревнивец повелся на фото трупа своего «соперника» и во время передачи средств был задержан спецназовцами КОРДа.

Подозреваемый арестован. За подготовку к умышленному убийству, совершенному по заказу, он может пожизненно оказаться за решеткой. Сейчас заказчик ждет суда под стражей без права внесения залога.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полиции

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Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полицииУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепропетровщины заказал киллера для любовника жены, но тот сдал его полицииРусский

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