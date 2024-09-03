Житель Днепропетровщины забросал квартиру своей соседки дымовыми шашками и гранатами

Мужчина забрасывал квартиру соседки дымовыми шашками.

В городе Синельниково Днепропетровской области 28-летний местный житель напился и устроил фаер-шоу в квартире своей соседки. Хулиган бросил в окно дома дымовую шашку, а в дверь — шумовую гранату.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 10 августа около 22:00 в одном из домов по улице Центральной. Хозяйка квартиры, которую решил «взбодрить» салютами мужчина, осталась невредимой.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители Синельниковского районного управления полиции. Они провели следственные мероприятия и задержали злоумышленника. Во время обыска у хулигана изъяли коробку, где осталась еще одна шумовая граната и две дымовые шашки. Все изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: