Житель Днепропетровщины забросал квартиру своей соседки дымовыми шашками и гранатами

В городе Синельниково Днепропетровской области 28-летний местный житель напился и устроил фаер-шоу в квартире своей соседки. Хулиган бросил в окно дома дымовую шашку, а в дверь — шумовую гранату.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 10 августа около 22:00 в одном из домов по улице Центральной. Хозяйка квартиры, которую решил «взбодрить» салютами мужчина, осталась невредимой.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители Синельниковского районного управления полиции. Они провели следственные мероприятия и задержали злоумышленника. Во время обыска у хулигана изъяли коробку, где осталась еще одна шумовая граната и две дымовые шашки. Все изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу.
Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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