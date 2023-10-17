Житель Днепропетровщины в течение месяца воровал технику своей знакомой, живя у нее дома

Мужчина довольно странно отблагодарил свою знакомую, приютившую его в своей квартире.

В Синельниково на Днепропетровщине задержали мужчину, который обокрал и избил свою знакомую.

27-летний житель Синельниково попросился пожить со своей знакомой. Женщина согласилась. Почти месяц мужчина жил в чужом доме. За это время он успел вынести из квартиры телевизор, колонки, системный блок, монитор и микроволновку.

Хозяйка сделала замечание своему гостю, выносившему из ее дома ценные вещи. Между знакомыми возник конфликт, во время которого мужчина избил женщину и ее сына.

Впоследствии вора задержали. Как оказалось, 27-летний мужчина уже был судим за подобные преступления, а в начале сентября украл велосипед и мобильный телефон у местного жителя. Всего зафиксировано 8 случаев похищения имущества.

Вора-рецидивиста взяли под стражу и объявили о подозрении за совершение ряда имущественных преступлений, мошенничества и избиение двух человек. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области обворовывают фермеров.

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