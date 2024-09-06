Житель Днепропетровщины поехал на «заработки» в столицу, чтобы сжечь авто ВСУ

Житель Днепропетровщины поехал на "заработки" в столицу, чтобы жечь авто ВСУ.

В Киеве «по горячим следам» задержаны два молодых человека, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, приехавших в Киев в поисках заработка.

В столице они сначала строили укрытие в детсадах, но со временем пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на «легкие деньги».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: