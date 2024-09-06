Житель Днепропетровщины поехал на «заработки» в столицу, чтобы сжечь авто ВСУ

В Киеве «по горячим следам» задержаны два молодых человека, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.
По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, приехавших в Киев в поисках заработка.
В столице они сначала строили укрытие в детсадах, но со временем пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на «легкие деньги».
Читайте также:
Автор:
У АТБ на Левобережном касса самообслуживания просила оплату рублями.
В этом году в Украине Рождество Богородицы отмечают 8 сентября.…
В Днепре из-за ремонта канализации на массиве Калиновский перекроют кольцевую…
На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.
У АТБ на Левобережном касса самообслуживания просила оплату рублями.
В этом году в Украине Рождество Богородицы отмечают 8 сентября. Ранее один из важнейших церковных праздников отмечали 21 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней.
В Павлограде на Днепропетровщине 58 пострадавших из-за утренних ракетных обстрелов.
В Днепре из-за ремонта канализации на массиве Калиновский перекроют кольцевую дорогу.
На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.
Самом младшему пострадавшему из-за удара по Павлограду всего 4 года.
Изменения касаются поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском.
В воздушных силах ВСУ назвали тип ракет, которыми атаковали Павлоград.
На этих выходных Днепр будет праздновать 248 лет со дня основания города. Изначально населенный пункт был запланирован на левом берегу, в черте современного города Новомосковск, но уже через несколько лет его перенесли на правый берег.
В Павлограде возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!