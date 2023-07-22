Житель Днепра застрелился в тире на Набережной Победы

Днепрянин покончил с собой, застрелившись в местном тире.

Все произошло 21 июля в тире, расположенном на Набережной Победы. Мужчина пришел в заведение, оплатил услуги и выстрелил себе в голову. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, полицейские открыли уголовное производство по данному факту. Правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители пытаются разобраться в деле и выяснить все детали.

Напомним, ранее в Днепре спасали женщину, которая хотела прыгнуть с моста. Днепрянку спасли патрульные, которые заговорили ее и сняли с перил путепровода на проспекте Богдана Хмельницкого.

Обратите внимание! Если вы или ваши родные находитесь в депрессивном состоянии – обратитесь к специалисту.

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