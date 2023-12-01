Житель Днепра заработал на «ухилянтах» 1,2 миллиона: как работал теневой бизнес

Теневой бизнес организовал житель Днепра вместе с двумя партнерами. Они создали незаконный канал переправки через границу людей, желавших избежать мобилизации. Днепрянин сотрудничал с военкомами и медиками, а его друзья – искали клиентов.
Имея связи в местном ТЦК, организатор схемы способствовал оформлению справки о непригодности к службе по причине хронических и других болезней. Акт о состоянии здоровья призывника, где было заключение ВКЛ, помогал получить «белый билет», гарантировавший исключение из списков ТЦК и успешную поездку за пределы Украины.
За полный пакет документов днепрянин брал от 7 до 12 тысяч долларов. Цена зависела от скорости изготовления необходимых справок и актов. Клиентов сначала искали среди ближайшего окружения.
Разоблачили «бизнесменов», когда те готовили пакет документов для очередного клиента. За 7,5 тысяч долларов призывник должен получить «белый билет» и уехать за границу. Впрочем, на этот раз сотрудники СБУ узнали о намерениях дельцов ранее.
Во время передачи второго транша на сумму 4 тысячи один из участников схемы был задержан. Во время обысков дома у подозреваемых изъяли более 1,2 миллиона гривен в разной валюте, элитные авто, а также документы, которые должны были передать другим клиентам.
В частности, часть денег организатор держал в коробке у себя дома.
Днепрянин и его сообщники получили подозрение по статье о незаконной переправке лиц через госграницу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проверят также возможных сообщников дельцов в ТЦК и других учреждениях.
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