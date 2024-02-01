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Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

Сегодня 16:43
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Находкой мужчина поделился в соцсети.

Новости Днепра про Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

На днях житель Днепра Александр Ярошенко заметил в своем саду необычные зимние грибы.

Вероятно, это опёнок зимний (его также называют зимний гриб, фламмулина).

Новости Днепра про Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

Новости Днепра про Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

Эти грибы съедобные, они растут группами на пеньках и стволах лиственных, изредка хвойных деревьев с осени до ранней весны.

Новости Днепра про Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

Но будьте осторожны, на наших территориях изредка встречаются несколько ядовитых видов, довольно похожих на опёнок зимний, например, ложноопёнок серно-жёлтый Hypholoma fasciculare (ядовитый, отличается зеленовато-лимонным оттенком пластинок) и Mythicomyces corneipes – очень редкий вид, относительно его ядовитости точных данных пока нет, – предостерег Александр Ярошенко.

Напомним, ранее мы писали, что во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО).

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