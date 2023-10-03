Житель Днепра задержал скутериста-нарушителя, за которым гналась полиция

Как рассказали в патрульной полиции, 2 октября, в Амур-Нижнеднепровском районе инспекторы заметили мужчину на скутере, нарушившего правила дорожного движения. Правоохранители приказали водителю остановиться, но он проигнорировал эту просьбу и пытался сбежать через дворы.
На эту ситуацию обратил внимание днепрянин, догнавший и придержавший водителя скутера до прибытия полиции. Водитель двухколесного имел признаки наркотического опьянения, однако отказался пройти медосмотр. Кроме того, во время проверки документов оказалось, что у него забрали права.
На нарушителя составили несколько протоколов за управление транспортным средством без прав, управление в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и постановление за нарушение ПДД.
Патрульные поблагодарили неравнодушного прохожего, который помог правоохранителям.
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