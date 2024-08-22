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  • Житель Днепра за 20 тыс долларов переправлял мужчин за границу под видом перевозчиков гуманитарки

Житель Днепра за 20 тыс долларов переправлял мужчин за границу под видом перевозчиков гуманитарки

Сегодня 14:30
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В Днепре полицейские задержали подозреваемого в организации схемы незаконного пересечения границы.

Новости Днепра про Житель Днепра за 20 тыс долларов переправлял мужчин за границу под видом перевозчиков гуманитарки

Об этом сообщили в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.

За 20 тыс. долларов фигурант обещал мужчинам, подлежащим мобилизации покинуть страну. Для этого организовал схему изготовления фиктивных документов. В дальнейшем, как водители гуманитарных грузов, военнообязанные имели возможность уехать за границу.

14 августа злоумышленник был задержан с поличным во время получения 10 тыс. долларов. Следственные мероприятия провели оперативники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно со следователями отделения полиции №5 Днепровского районного управления полиции.

58-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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