Житель Днепра из-за ревности убил свою сожительницу и покалечил знакомого у которого гостил

Днепрянин убил женщину из-за ревности и набросился на вероятного "любовника" с ножом.

Преступление произошло вечером 14 сентября в одном из домов в Новокодаком районе Днепра, сообщили в Нацполиции.

Между подозреваемым и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. Ссора произошла в квартире знакомого, которого злоумышленник, похоже, считал «любовником» женщины.

Владелец дома пытался заступиться за женщину, но мужчина набросился на него с ножом и ударил в шею. Затем напал на женщину и нанес ей удар в шею. После совершенного подозреваемый ушел с места преступления.

43-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. А вот 37-летняя потерпевшая от полученных повреждений, к сожалению, скончалась на месте происшествия.

Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого нападающего. 15 сентября следователи сообщили задержанному о подозрении.

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