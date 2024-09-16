Житель Днепра из-за ревности убил свою сожительницу и покалечил знакомого у которого гостил

Преступление произошло вечером 14 сентября в одном из домов в Новокодаком районе Днепра, сообщили в Нацполиции.
Между подозреваемым и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. Ссора произошла в квартире знакомого, которого злоумышленник, похоже, считал «любовником» женщины.
Владелец дома пытался заступиться за женщину, но мужчина набросился на него с ножом и ударил в шею. Затем напал на женщину и нанес ей удар в шею. После совершенного подозреваемый ушел с места преступления.
43-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. А вот 37-летняя потерпевшая от полученных повреждений, к сожалению, скончалась на месте происшествия.
Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого нападающего. 15 сентября следователи сообщили задержанному о подозрении.
Автор:
В Днепре бурлит сильный ветер, который валит деревья.
От того, платил ли работодатель ЕСВ за сотрудника зависит не…
Важная информация для водителей.
Сегодня в Днепре произошло ДТП на пересечении улиц Бандеры и…
В Днепре бурлит сильный ветер, который валит деревья.
От того, платил ли работодатель ЕСВ за сотрудника зависит не только выплаты во время больничного, но и пенсионный стаж. Узнать, уплачивал ли наниматель социальные взносы, в каком размере можно самостоятельно.
Важная информация для водителей.
Укрзализныця прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская – Варшава, начиная с 22 сентября.
Сегодня в Днепре произошло ДТП на пересечении улиц Бандеры и Антоновича.
Днепр "засыпает" поваленными деревьями.
Днепровская спортсменка Дарья Ткачева завоевала медали на Кубке Европы.
Город стремительно меняется и то, как раньше выглядел центр Днепра сегодня можно увидеть только на старых фото. Сегодня Днепр – это город деловых и торговых центров, современных высоток и небольших пешеходных бульваров.
На Днепропетровщине дерево упало на автомобиль.
Пламя охватило территории Каменского района.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!