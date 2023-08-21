Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого

Жителя Днепра подозревают в покушении на умышленное убийство.

Преступление произошло в Шевченковском районе Днепра. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Днепрянин приревновал свою бывшую сожительницу к знакомому. Придя в квартиру последнего, мужчина устроил скандал из-за ревности и избил хозяина дома. Нападающий ударил его по голове и туловищу, а затем еще несколько раз нанес удары своей экс-любовнице.

29-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Нуждалась ли в медицинской помощи женщина — не уточняется.

30-летнего нападающего забрали в участок и объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Следствие продолжается.

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