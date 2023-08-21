Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого

Преступление произошло в Шевченковском районе Днепра. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Днепрянин приревновал свою бывшую сожительницу к знакомому. Придя в квартиру последнего, мужчина устроил скандал из-за ревности и избил хозяина дома. Нападающий ударил его по голове и туловищу, а затем еще несколько раз нанес удары своей экс-любовнице.
29-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Нуждалась ли в медицинской помощи женщина — не уточняется.
30-летнего нападающего забрали в участок и объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Следствие продолжается.
Читайте также:
Автор:
Уже через две недели часть школьников Днепра пойдет в учебные…
В Днепре задержаны неизвестные, которые сливали нечистоты в лесополосу.
Вчера вечером, 20 августа, в Днепре произошел несчастный случай.
На Европейской площади в Днепре можно встретить девушку в черном,…
Возможно, именно вы сможете получить эту стипендию!
Уже через две недели часть школьников Днепра пойдет в учебные заведения, начнет посещать кружки и секции. Для удобства учащихся в городе «работает» ученический билет. Он помогает родителям проконтролировать пришел ли ребенок в школу и когда ушел после уроков, а также…
На днях в Ингулецком районе Кривого Рога произошла авария.
В Днепре задержаны неизвестные, которые сливали нечистоты в лесополосу.
Вчера вечером, 20 августа, в Днепре произошел несчастный случай.
На Европейской площади в Днепре можно встретить девушку в черном, которая опирается на столб так, будто ей плохо. Она стоит так уже больше недели.
В Днепре хотят назвать один из скверов в честь известного актера.
Мы обратились за комментарием в полицию.
На Голубых озерах, близ Каменского, отдыхающим предлагают заселиться в модернизированные хлебные киоски.
Сегодня фонтаны в Днепре можно увидеть на улицах в центре города и на набережной. Раньше их было больше, они функционировали в парках, скверах и во дворах жилых домов. Сегодня от фонтанов остались только чаши, поросшие травой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!