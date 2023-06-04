Житель Днепра вытащил 20 тысяч из кармана парня, стоявшего с ним в очереди в банкомат

В субботу, 3 июня, в полицию обратился 19-летний парень и пожаловался, что неизвестный вытащил у него из кармана 20 тысяч гривен. Пострадавший рассказал, что стоял в очереди в банкомат, и в какой-то момент у него украли деньги. По его словам, вор сразу же скрылся.
Все произошло в одном из торговых центров в Шевченковском районе Днепра. Через несколько часов вора и конверт с украденными деньгами обнаружили. Злоумышленником оказался 35-летний житель Днепра, ранее судимый за подобные преступления.
Вора задержали. 4 июня ему объявили о подозрении в совершении преступления. Если его вину докажут, то днепрянину грозит до 8 лет тюрьмы.
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