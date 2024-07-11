Житель Днепра вынес мимо кассы в «Варусе» стейк рыбы и перепелиную тушку, потому что забыл деньги

Днепрянин, вынесший мимо кассы продукты, получил приговор.

Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда Днепропетровска (название суда не декоммунизировано).

Как говорится в материалах дела, житель Днепра обокрал супермаркет «Варус». Это произошло 23 мая, когда мужчина взял перепелиную тушку и стейк семги, положил продукты в карман, и уже хотел идти домой, не заплатив за товар, но его остановила охрана. Он объяснил, что пошел на кражу, потому что не взял с собой деньги в супермаркет.

Во время суда мужчина раскаялся. В тот день он зашел в супермаркет «Варус», чтобы купить продукты, но когда выбрал товар, понял, что не взял с собой деньги. Но вместо того, чтобы пойти домой и вернуться с деньгами, спрятал продукты в кармане верхней одежды.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет.

Однако наказание смягчили, назначив мужчине год условно.