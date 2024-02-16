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  • Житель Днепра вместе с шестью «друзьями» бежал в Венгрию под пулями пограничников

Житель Днепра вместе с шестью «друзьями» бежал в Венгрию под пулями пограничников

Сегодня 21:59
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На границе с Венгрией задержали жителя Днепропетровщины, который попытался по реке сбежать из Украины

Новости Днепра про Житель Днепра вместе с шестью

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), ночью 16 февраля задержали семерых нарушителей, пытавшихся на лодке переплыть Тису. Беглецов обнаружили бойцы Мукачевского отряда, которые предупредительными выстрелами в воздух остановили мужчин.

Около трех часов ночи пограничный наряд обнаружил с помощью тепловизора семь человек, направлявшихся в сторону государственной границы. Семь мужчин шли с двумя резиновыми лодками в сторону реки Тисы, которой хотели переплыть в Венгрию.

Когда нарушители заметили пограничников, то пытались скрыться. Однако несколько упреждающих выстрелов заставили их передумать и остановиться.

Наряд задержал всех беглецов, ими оказались жители шести областей: Закарпатской, Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Ровенской. Пока известно, что мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были заплатить от 4000 до 8700 долларов США.

На всех семерых составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Теперь будут искать организаторов незаконного путешествия в Венгрию, которым мужчины отдали от 4 до 8 тысяч долларов.

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