Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

46-летний мужчина ударил женщину ножом в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Преступление произошло 24 декабря около 15:30 на улице Георгиевской в одном из частных домов в Амур-Нижнеднепровском районе города. Подозреваемый из-за ревности ударил ножом в сердце женщину, вместе с которой жил в одном доме. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте, а нападавший ушел с места преступления.

Патрульные полицейские разыскали и задержали преступника. Для выяснения обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Днепровского районного управления полиции.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож.

25 декабря следственные отделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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