Житель Днепра убил соседа по общежитию, а затем два дня прятался в заброшках

В общежитии Соборного района Днепра произошло убийство.
Многочисленные удары по телу нанес подозреваемый 51-летнему мужчине во время конфликта. От полученных травм потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Событие произошло 14 июля в одном из общежитий в Соборном районе города. Следователи установили, что между мужчинами возник спор, во время которого подозреваемый убил потерпевшего. Чтобы избежать наказания, нападавший скрылся с места преступления и скрывался в заброшенном здании. Тело пострадавшего на следующий день обнаружил сосед по комнате и сообщил полиции.
Полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчине объявили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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