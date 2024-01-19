Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Инцидент произошел 18 января в Шевченковском районе Днепра. Около 23:40 к водителю Nissan на автостоянке подсел 23-летний незнакомец. Не сказав ни слова, стал избивать мужчину по голове металлическими предметами.
Водитель смог выбраться из машины, чтобы позвать на помощь, но в это время нападающий пересел на водительское сиденье и пытался скрыться. Это ему сделать не удалось, потому что буквально за углом автовор врезался в здание.
На место прибыли правоохранители, которых позвал пострадавший. У угонщика, который силой пытался отобрать автомобиль у горожанина, нашли металлические предметы. Ими он избивал мужчину.
Нападавшего задержали, а пострадавшего осмотрели врачи.
19 января хулигану сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
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