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Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Сегодня 20:50
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Горе-автовор проехал на украденной машине только несколько метров.

Новости Днепра про Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Инцидент произошел 18 января в Шевченковском районе Днепра. Около 23:40 к водителю Nissan на автостоянке подсел 23-летний незнакомец. Не сказав ни слова, стал избивать мужчину по голове металлическими предметами.

Водитель смог выбраться из машины, чтобы позвать на помощь, но в это время нападающий пересел на водительское сиденье и пытался скрыться. Это ему сделать не удалось, потому что буквально за углом автовор врезался в здание.

На место прибыли правоохранители, которых позвал пострадавший. У угонщика, который силой пытался отобрать автомобиль у горожанина, нашли металлические предметы. Ими он избивал мужчину.

Нападавшего задержали, а пострадавшего осмотрели врачи.

19 января хулигану сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Новости Днепра про Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Новости Днепра про Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

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