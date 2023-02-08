Житель Днепра снова объявил себя президентом Украины: его задержали

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области, в Киеве задержали мужчину, которого ранее судили за призывы к свержению конституционного строя.
По данным следствия, мужчина вместе со своими единомышленниками сформировал теневое правительство и провозгласил себя президентом Украины. В 2022 году его арестовали и объявили подозрение по статье о захвате власти.
Суд «помиловал» мужчину и приговорил его к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Однако это не остановило фейкового «гаранта» и осужденный продолжил антиукраинскую деятельность.
Он активизировал сепаратистскую агитацию в интернет-пространстве, которая использовалась врагом во время войны в пропагандистских сюжетах и статьях «рупоров кремля».
СБУ задержала псевдо-президента в Киеве и добилась отмены испытательного срока. Теперь «теневой глава страны» проведет несколько лет за решеткой.
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