Житель Днепра сливал информацию военного характера в Telegram

Мужчина посылал изображения карт с указанием точных координат, дающих возможность идентификации на местности.

Обвиняемый собирал и передавал данные размещения блокпостов, места дислокации личного состава и военной техники ВСУ на территории Днепропетровщины.

Пророссийски настроенный житель Днепра несанкционированно распространял информацию о военном характере в Telegram.

Днепрянин передавал размещение блокпостов и дислокацию украинских военных врагу, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

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