Житель Днепра сливал информацию военного характера в Telegram

Днепрянин передавал размещение блокпостов и дислокацию украинских военных врагу, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Пророссийски настроенный житель Днепра несанкционированно распространял информацию о военном характере в Telegram.
Обвиняемый собирал и передавал данные размещения блокпостов, места дислокации личного состава и военной техники ВСУ на территории Днепропетровщины.
Мужчина посылал изображения карт с указанием точных координат, дающих возможность идентификации на местности.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут…
Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден…
К сожалению, в субботу тоже будут выключать свет.
Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его…
В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут избежать наказания.
Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден огонь.
Спортсмены из Днепропетровщины завоевали для Украины уже четыре медали.
К сожалению, в субботу тоже будут выключать свет.
Из-за обстрелов Днепропетровщины пострадали три женщины и мужчина.
Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его протяженность составляет всего 1,4 км. Но несмотря на это проспект «находится» сразу в двух районах города – Шевченковском и Центральном. Согласно генеральному плану города середины 1950-х годов проспект должны был…
Большую семью лебедей заметили в яхт-клубе Сич..
В Днепре ряд троллейбусов будет курсировать иначе с 1 сентября.
Мужчину разоблачили полицейские.
До начала осени остался один день. В этом году начало сентября для жителей Днепра и Украины совпадет с многими законодательными нововведениями, повышением цен и началом очного учебного года для школьников.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!