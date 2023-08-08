Житель Днепра сбил насмерть бабушку и ее правнука: что ему грозит

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Днепрянину, спровоцировавшему аварию на трассе Днепр — Николаев, объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.
По данным следствия, 30 июля водитель Honda ехал в направлении Кривого Рога, но нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину с ребенком, переходившим дорогу по «зебре».
Женщина скончалась на месте, а 10-летнего мальчика с многочисленными травмами забрали в больницу. Врачи боролись за жизнь малыша, но к сожалению, ребенок умер в реанимации.
Водитель задержан, и сейчас находится под стражей без права внесения залога. Днепрянину объявили о подозрении по статье 286 УК Украины.
Его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет
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