Житель Днепра сбил насмерть бабушку и ее правнука: что ему грозит

Водителю, который насмерть сбил женщину и ее правнука, объявили о подозрении.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Днепрянину, спровоцировавшему аварию на трассе Днепр — Николаев, объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

По данным следствия, 30 июля водитель Honda ехал в направлении Кривого Рога, но нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину с ребенком, переходившим дорогу по «зебре».

Женщина скончалась на месте, а 10-летнего мальчика с многочисленными травмами забрали в больницу. Врачи боролись за жизнь малыша, но к сожалению, ребенок умер в реанимации.

Водитель задержан, и сейчас находится под стражей без права внесения залога. Днепрянину объявили о подозрении по статье 286 УК Украины.

Его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет

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