Житель Днепра самостоятельно выкатил свою «ГАЗельку» из горящего гаража

Утро четверга для владельца усадьбы на улице Конноспортивной Амур-Нижнеднепровского района Днепра началось с пожара. В шесть утра мужчина позвонил в ГСЧС и сообщил, что возле дома загорелся гараж.
Приехав на место инцидента, спасатели выяснили, что горит крыша гаража и имущество внутри сооружения. До приезда пожарных владелец здания самостоятельно выкатил поврежденную «ГАЗельку» из огня.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
В 07:27 пожар ликвидировали.
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