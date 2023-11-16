Житель Днепра самостоятельно выкатил свою «ГАЗельку» из горящего гаража

Днепрянин самостоятельно спасал свою ГАЗельку из загоревшегося гаража.

Утро четверга для владельца усадьбы на улице Конноспортивной Амур-Нижнеднепровского района Днепра началось с пожара. В шесть утра мужчина позвонил в ГСЧС и сообщил, что возле дома загорелся гараж.

Приехав на место инцидента, спасатели выяснили, что горит крыша гаража и имущество внутри сооружения. До приезда пожарных владелец здания самостоятельно выкатил поврежденную «ГАЗельку» из огня.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

В 07:27 пожар ликвидировали.

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