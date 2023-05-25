Житель Днепра пытался сбежать из Украины: нелегала задержали пограничники

42-летнего нелегала задержали пограничники Измаильского отряда на берегу реки Дунай. В его телефоне была фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, проходившего через реку. Пограничникам мужчина объяснил, что маршрут прокладывал лично, при этом учитывал где малейшая ширина и глубина Дуная. Пересечь государственный рубеж он планировал вплавь на надувной резиновой подушке.
За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина должен оплатить 3400 грн штрафа.
Источник: «Дніпро Оперативний«
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