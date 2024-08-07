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  • Житель Днепра пытался откупиться от мобилизации за 20 тыс грн: как его наказали

Житель Днепра пытался откупиться от мобилизации за 20 тыс грн: как его наказали

Сегодня 13:24
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В Днепре военнообязанному, который хотел откупиться от мобилизации, был назначен штраф.

Новости Днепра про Житель Днепра пытался откупиться от мобилизации за 20 тыс грн: как его наказали

Житель Днепра, находясь в служебном кабинете начальника одного из РТЦК и СП г. Днепр, предложил ему взятку суммой 20 тыс. грн за предоставление ему отсрочки от призыва по мобилизации без законных оснований. Во время передачи денег мужчина был задержан.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в области обороны Восточного региона.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

“При публичном обвинении прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона житель города Днепр признан виновным по факту предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую ​​выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч.1 ст. 369-2 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.

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