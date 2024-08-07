Житель Днепра пытался откупиться от мобилизации за 20 тыс грн: как его наказали

Житель Днепра, находясь в служебном кабинете начальника одного из РТЦК и СП г. Днепр, предложил ему взятку суммой 20 тыс. грн за предоставление ему отсрочки от призыва по мобилизации без законных оснований. Во время передачи денег мужчина был задержан.
Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в области обороны Восточного региона.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.
“При публичном обвинении прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона житель города Днепр признан виновным по факту предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч.1 ст. 369-2 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.
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