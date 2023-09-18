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  • Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Сегодня 11:00
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Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать удары по городу.

Новости Днепра про Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Как сообщили в СБУ, вражеского информатора задержали «на горячем», когда тот вышел на задание на один из стратегических объектов.

ФСБ завербовала мужчину в июне, после чего он неоднократно шпионил за важными объектами в Днепре. Его интересовали эшелоны военной техники и расположение систем ПВО вокруг обласного центра.

Кроме этого подозреваемый охотился на подразделения ВСУ, которые были вовлечены в контрнаступление и выезжали из Днепра на Восток Украины.

Новости Днепра про Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Чтобы быть незамеченным, днепрянин притворялся военным, а затем регулярно катался по городу и фотографировал нужные объекты. Эту информацию агент сбрасывал через мессенджер своему куратору. За это он получал от 50 до 100 долларов. Сумма вознаграждения зависела от эксклюзивности информации.

Деньги получал на счет криптой, чтобы скрыть каналы финансирования. Во время обысков у фигуранта нашли мобильный телефон с доказательствами общения с куратором, а также патроны к автоматическому оружию.

Полученные от агента данные россияне планировали использовать сорвать украинское наступление в районе Угледара и Новоселки.

Днепрянин получил подозрение в госизмене. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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