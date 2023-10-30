Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

Жители Днепра заметили странного молодого человека, который пришел в один из супермаркетов АТБ со свастикой на одежде. Где это произошло не уточняется, но можно узнать интерьер известного магазина.
Видео опубликовали в телеграм-канале «ХДнепр».
Когда зашел в АТБшку, – комментирует автор видео.
Днепряне возмущены таким поведением горожанина, который пришел скупаться со свастикой на повязке, и оставляли гневные эмодзи под постом.
В Украине запрещено публичное использование фашистской, коммунистической и тоталитарной символики. Поэтому мужчина на видео мог получить реальное наказание, если бы удалось установить его личность.
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