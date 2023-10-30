Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

Сегодня 14:25
просмотров

В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на рукаве.

Новости Днепра про Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

Жители Днепра заметили странного молодого человека, который пришел в один из супермаркетов АТБ со свастикой на одежде. Где это произошло не уточняется, но можно узнать интерьер известного магазина.

Видео опубликовали в телеграм-канале «ХДнепр».

Когда зашел в АТБшку, – комментирует автор видео.

Днепряне возмущены таким поведением горожанина, который пришел скупаться со свастикой на повязке, и оставляли гневные эмодзи под постом.

В Украине запрещено публичное использование фашистской, коммунистической и тоталитарной символики. Поэтому мужчина на видео мог получить реальное наказание, если бы удалось установить его личность.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одеждеУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одеждеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в парке Глобы появился собственный сосновый бор (ФОТО)
Новости Днепра
27.10.2023 13:20
В Днепре в парке Глобы появился собственный сосновый бор (ФОТО)

В днепровском парке Глобы высадили сосновый бор.

Продавщицу парфюмерного магазина, называвшую Днепр российским городом, задержали
Новости Днепра
26.10.2023 11:47
Продавщицу парфюмерного магазина, называвшую Днепр российским городом, задержали

В Новомосковском районе задержала женщина, ранее заявлявшая, что Днепр это…

«Шмурдяк’ из юппи и эссенции: жители Днепра жалуются на стихийного торговца гранатовым соком
Новости Днепра
24.10.2023 22:08
«Шмурдяк’ из юппи и эссенции: жители Днепра жалуются на стихийного торговца гранатовым соком

Жители Днепра жалуются на продавца гранатового сока, торгующего фальсификатом.

В Днепре после резкого обвала цен, снова начал дорожать базовый овощ: какова его стоимость
Новости Днепра
20.10.2023 21:57
В Днепре после резкого обвала цен, снова начал дорожать базовый овощ: какова его стоимость

На рынках и в супермаркетах снова начала дорожать морковь.

Последние новости

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции
В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Сегодня 15:52
6
просмотров
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию

Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался пересечь границу с Румынией с фальшивым пенсионным.

Сегодня 15:44
3
просмотров
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

Сегодня 14:52
5
просмотров
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Сегодня 14:51
6
просмотров
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Пора вспомнить о COVID-19!

Сегодня 13:58
6
просмотров
В Днепре внезапно скончался известный адвокат
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

Сегодня 13:37
7
просмотров
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Сегодня 13:04
4
просмотров
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн

Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.

Сегодня 12:57
8
просмотров
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать  в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…

Сегодня 12:24
10
просмотров
Аферисты обманывали военных и правоохранителей в Днепропетровской области: детали схемы
Аферисты обманывали военных и правоохранителей в Днепропетровской области: детали схемы

Житель Донецкой области с криминальным прошлым придумал схему, чтобы обманывать клиентов государственного банка.

Сегодня 12:08
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх