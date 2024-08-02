Житель Днепра пригласил в гости соседа, а затем его задушил

Мужчина убил своего соседа.

Спор двух мужчин закончился тем, что хозяин избил, а затем задушил своего гостя, сообщает Нацполиция.

В полицию 1 августа обратилась женщина, которая рассказала, что вернувшись домой, обнаружила тело соседа с телесными повреждениями. На место выехали правоохранители. Следователи выяснили, что во время ссоры подозреваемый сильно избил товарища, которого пригласил в гости, а затем задушил его.

Нападавшего вскоре задержали, а 2 августа объявили ему о подозрении в умышленном убийстве. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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