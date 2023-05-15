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  • Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

Сегодня 17:15
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В Днепре задержали "дельца", который продавал мужчинам "белые билеты".

Новости Днепра про Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

Об этом рассказали в областной прокуратуре и полиции.

Так, житель Днепра изготавливав справки, с помощью которых военнообязанные могли сняться с учета и беспрепятственно уехать за границу.

Днепрянин обещал мужчинам, которые стремились откосить от призыва, сделать справки ВКЛ о непригодности к службе из-за состояния здоровья. По данным следствия, «делок» брал с клиентов по 4500 долларов США.

На днях его задержали, когда днепрянин передавал документы. При проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта изъяты денежные средства, печати, черновые записи и документы.

Его арестовали и объявили о подозрении.

Новости Днепра про Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

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