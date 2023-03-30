Житель Днепра пожаловался полиции на то, что у него украли коробку с наркотиками

В Днепре патрульные задержали троих парней, ограбивших квартиру.

Об этом рассказали в патрульной полиции Днепра.

В среду, 29 марта, на улице Воздухофлотской к инспекторам обратился 20-летний парень, который рассказал, что три человека ворвались в его дом. Он пожаловался на избивших его людей, которые требовали отдать деньги, а затем украли ноутбук и коробку с сигаретами, где тот хранил наркотики.

Днепрянин согласился пустить патрульных в свою квартиру, а затем отдал пластиковую коробку, в которой лежали пакетики с наркотиками. На место вызвали следователей.

Осмотрев территорию вокруг дома пострадавшего, патрульные увидели трех подходящих по описанию молодых людей. Потерпевший узнал грабителей. В машине злоумышленников инспекторы обнаружили украденный ноутбук и телефон, а также коробку, где лежали украденные наркотики.

Потерпевшего и грабителей отправили в участок.

Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители «накрыли» семейный наркобизнес, к которому наркодилер привлек несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.