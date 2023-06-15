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Житель Днепра отрезал нос прохожему на рынке: ему вынесли приговор

Сегодня 13:02
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Мужчине, отрезавшему горожанину носа, объявили приговор.

Новости Днепра про Житель Днепра отрезал нос прохожему на рынке: ему вынесли приговор

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Все произошло в мае прошлого года на местном рынке. Тогда между двумя днепрянами возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин ударил другого, а затем неустановленным предметом отрезал своему оппоненту нос. После этого он скрылся с места преступления. Пострадавшего забрали в больницу.

Через некоторое время нападавшего задержали и объявляли о подозрениях в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. На днях Октябрьский районный суд вынес ему приговор.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал, однако прокуроры доказали ее в полном объеме. Теперь осужденный может провести 5 лет за решеткой. Решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о горожанине, который отрезал мужчине нос и сбежал.

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