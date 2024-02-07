Житель Днепра ограбил горожанина, пока тот покупал лотерейный билет

Инцидент произошел по улице Инженерной на 12 квартале.
Как сообщили в районном отделении полиции, 36-летний мужчина посетил точку продажи лотерейных билетов. В тот момент внутри кроме продавца был еще один посетитель, покупавший игровой билет.
Преступник обворовал мужчину, пока тот общался с продавцом. Однако далеко убежать грабителю не удалось, хотя он успел потратить часть украденных денег. Злоумышленника впоследствии задержали патрульные и позвали на место следователей.
При установлении личности грабителя оказалось, что подозреваемый имеет судимость за имущественные преступления. У задержанного удалось изъять деньги, которые тот не успел потратить.
7 февраля следственные отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении грабежа, совершенном в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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