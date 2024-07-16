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Житель Днепра ограбил два магазина, чтобы рассчитаться с долгами

16.07.2024 20:47
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Днепрянин придумал странный способ возврата долгов.

Новости Днепра про Житель Днепра ограбил два магазина, чтобы рассчитаться с долгами

Мужчина вынес из Евы и Варуса духи с коньяком на общую сумму 3691 гривны. Продав украденное имущество, житель Днепра хотел рассчитаться с долгами, а остаток потратить на себя. Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда Днепропетровска (название суда не декоммунизировано).

Кража произошла еще в июле 2021 года, когда житель Днепра в магазине Ева взял туалетную воду Angel Schlesser, объемом 125 мл, в количестве 1 штука, стоимостью 1 699 гривен.

На следующей неделе в супермаркете «Варус-11» похитил коньяк «ВС Хеннесси» объемом 0,7 л, в количестве 2 штуки за 1 578 гривен.

В марте 2024 года в магазине Ева-1 мужчина украл туалетную воду Horseball Extreme, объемом 100 мл, в количестве 1 штука, стоимостью 414 гривен. Однако на этот раз вору не удалось остаться незамеченным.

В ходе суда днепрянин полностью признал свою вину. Свой поступок объяснил тем, что продал украденные вещи, определенную часть средств отдал на долг, а другие потратил на свои нужды

Мужчине избрали наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но смягчили приговор, заменив его на 2 года условно.

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