Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку

В Днепре демонтирована незаконная парковка.

Так, на улице Маршала Малиновского житель Днепра обустроил частную стоянку, самостоятельно установив парковочные столбики. Теперь парковку демонтировали.

Об этом рассказали в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.

К коммунальщикам обратились жители близлежащих домов и рассказали, что их сосед забрал себе часть територии под частную парковку. А чтобы никто не мог воспользоваться стоянкой, даже поставил парковочные столбики.

После того как этот вопрос обсудили на очередной сессии горсовета, инспекторы отправились на указанное место. Оказалось, что у владельца стоянки не было разрешительных документов, поэтому колонки демонтировали.

Отмечается, что это уже не первая незаконная парковка, которую убрали с начала года. Предпринимателей и всех, кто хочет обустроить парковочное пространство, призывают обращаться в соответствующие органы, чтобы получить разрешение.

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