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Житель Днепра нашел себе «невесту» с инвалидностью, чтобы уехать за границу

Сегодня 16:26
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Житель Днепропетровщины нашел себе невесту, которая имеет инвалидность, чтобы уехать за пределы Украины.

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24-летний мужчина собирался пересечь границу на основании документов о браке с женщиной, имеющей третью группу инвалидности. Молодой человек якобы сопровождал свою жену в Польшу. Разоблачили фиктивную пару во время паспортного контроля на границе в поезде из Киева в Хельм.

В Ягодине пограничники проверяли документы пассажиров, когда заподозрили подлог. Один из мужчин предоставил им свидетельство о браке, датированное январем 2024 года. Вероятно, молодой человек надеялся выдать поездку за «медовый месяц».

Пассажир также предоставил справку своей «жены». Этот документ оказался подлинным. Однако во время разговора с супругами, пограничники подтвердили свои предположения о том, что брак пары фиктивный.

Таким образом, женившись на 34-летней женщине с III группой инвалидности, мужчина рассчитывал беспрепятственно попасть за границу, однако не получилось.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) пограничники проинформировали представителей Нацполиции.

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