Житель Днепра два дня подряд грабил один и тот же магазин

Об этом сообщили в Днепровском районном управлении полиции.
24-летний горожанин 13 декабря украл товар из магазинчика по улице Холодильной в Индустриальном районе Днепра. Грабитель зашел в магазин и как обычный покупатель попросил подать вещи, которые хочет купить. Впрочем, когда продавщица выложила товары на прилавок, мужчина забрал пакунок и побежал к двери.
На следующий день, после успешной кражи, мужчина решил во второй раз вернуться в этот же магазин. Вор зашел за прилавок, схватил товар с полок и скрылся.
Продавщица магазина обратилась в полицию. Проверив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность грабителя. Им оказался местный 24-летний житель.
26 декабря следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, так как во время войны наказание за такие преступления более суровое.
Напомним, правоохранители ищут грабителя, укравшего телефон у посетителя кафе. Также задержан отец, который угрожал своим детям гранатой.
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