Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет

Об очередном случае рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Так, по данным следствия, у жителя Днепра, который имел пророссийские взгляды, неоднократно распространялся через свои страницы в соцсетях сообщения и комментарии, где оправдывал временную оккупацию Украины страной-агрессором.
Однако его заметили правоохранители и задержали за антиукраинскую агитацию. Во время обысков в доме днепрянина, силовики изъяли мобильный телефон, с помощью которого он и распространял антиукраинские нарративы.
Теперь мужчину ждет суд по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии России, отрицание временной оккупации территории Украины, совершенное повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
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