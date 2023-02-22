Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

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Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Ярославны, 33 и ул. Королевы Елизаветы II, 18.

Так, в связи с проведением аварийных работ в пер. Крушельницкой, 12 прекращено водоснабжение:

Многие известные и до сих пор знаковые здания города были…

Сейчас в Днепре на рынке недвижимости дешевеет дорогое жилье и…

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