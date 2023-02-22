Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ в пер. Крушельницкой, 12 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Ярославны, 33 и ул. Королевы Елизаветы II, 18.
Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также без воды сегодня остались жители:
Напомним, ранее мы писали, будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация.
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