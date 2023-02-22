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Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 13:34
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Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ в пер. Крушельницкой, 12 прекращено водоснабжение:

  • ж/м Левобережный-2.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Кроме того, аварийные работы проводят на ул. Ярославны, 33 и ул. Королевы Елизаветы II, 18.

Поэтому прекращено водоснабжение:

  • ул. Ярославны;
  • ул. Королевы Елизаветы II, 18, 20, 24.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Обновлено: также без воды сегодня остались жители:

Новости Днепра про Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация. 

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