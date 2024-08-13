Жилой массив в Днепре и несколько поселков останутся без воды на 2 суток

На водопроводах, расположенных по улице Солнечная Набережная, 48 и проспекте Слобожанский, 85-87 будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в КП «Днепроводоканал».
В связи с этим сотни домов останутся без водоснабжения на двое суток.
Ремонтные работы будут проводиться с 00:30 15 августа до 23:30 16 августа. На время ремонта будут временно ограничено водоснабжение части левого берега Днепра, в том числе:
Отмечается, что полное восстановление устойчивого режима водоснабжения потребителей левого берега Днепра ожидается к 10:00 17 августа.
Руководство КП «Днепроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ, — написали в публикации КП «Днепропроводоканал».
Кроме того, по состоянию на 09:35 13 августа из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение поселка Чапли.
Напомним, ранее мы писали, кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов.
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