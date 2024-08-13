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Жилой массив в Днепре и несколько поселков останутся без воды на 2 суток

Сегодня 09:37
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Часть левого берега в Днепре останется без света.

Новости Днепра про Жилой массив в Днепре и несколько поселков останутся без воды на 2 суток

На водопроводах, расположенных по улице Солнечная Набережная, 48 и проспекте Слобожанский, 85-87 будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в КП «Днепроводоканал».

В связи с этим сотни домов останутся без водоснабжения на двое суток.

Ремонтные работы будут проводиться с 00:30 15 августа до 23:30 16 августа. На время ремонта будут временно ограничено водоснабжение части левого берега Днепра, в том числе:

  • ж/м Приднепровск;
  • поселок Игрень;
  • поселок Одинковка;
  • село Александровка.

Отмечается, что полное восстановление устойчивого режима водоснабжения потребителей левого берега Днепра ожидается к 10:00 17 августа.

Руководство КП «Днепроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ, — написали в публикации КП «Днепропроводоканал».

Кроме того, по состоянию на 09:35 13 августа из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение поселка Чапли.

Напомним, ранее мы писали, кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов.

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