«Жилой дом и СТО, это как?»: мэр Днепра о ракетной атаке на город

Громкое утро в Днепре.

В Днепре с утра 8 июля слышали несколько взрывов. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности. Остаться в укрытиях также призвал глава облсовета Николай Лукашук.

В результате утренней ракетной атаки на город повреждены жилой дом и СТО. Такую информацию сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем ТГ-канале.

Жилой дом и СТО, это как? Подробности ждем от ОВА, – написал Филатов.

Подробностей пока нет. Ждем уточненных данных от ОВА.

Напомним, ранее из-за ракетной атаки несколько троллейбусов и автобусов сменили маршруты.

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