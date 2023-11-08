Жила в грязи, без газа и света: 1,5-летнюю девочку из Кривого Рога освободили от родителей через суд

В Кривом Роге из семьи изъяли полуторагодовалого ребенка, который жил в антисанитарии.
Родители не ухаживали за своими детьми. Когда соцработники наведались в дом супругов – ужаснулись. Всюду валялись остатки пищи, а ребенок жил посреди голых стен, где не было света и газа.
Неблагополучная семья уже лишена родительских прав над тремя старшими детьми, потому что взрослые ведут безнравственный образ жизни. Из-за отсутствия в квартире условий для проживания невозможно даже приготовить еду и выкупать ребенка.
Малыша изъяли из семьи через суд. Девочка находится в больнице, где проходит полное медицинское обследование.
Напомним, ранее в Кривом Роге судили женщину, которая не ухаживала за своей дочерью. Поэтому девочка имела кучу болезней, а в 15 лет весила 8 килограмм.
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