Жгучая боль уничтожала изнутри: в больнице Днепра спасли 34-летнего военного

У врачей Днепра новая победа. В этот раз им удалось спасти руку воина после сложных огневых ранений.

В Департаменте здравоохранения горсовета рассказали о еще одной спасенной жизни. В этот раз днепровские медики помогли 34-летнему Алексею, получившему тяжелое огнестрельное ранение во время боя.

По словам врачей, у военного были огнестрельные раны плеча, лопатки и ключицы. Кроме этого, были повреждены легкие, из-за чего Алексею было тяжело дышать.

В военном госпитале ему оказали первую медицинскую помощь, а затем отправили в больницу в Днепр.

К медикам Алексей попал с большой кровопотерей и тяжелом состоянии. После сложной операции состояние мужчины удалось стабилизировать. Несмотря на тяжелые раны, удалось спасти руку. Для этого Алексею установили аппарат наружной фиксации.

Теперь Алексею предстоит длительный процесс реалибилитации, но есть все шансы, что в будущем мужчина сможет забыть о тяжелых ранениях.

Будем надеяться, что таких побед у врачей будет еще много.

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