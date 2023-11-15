Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре

Прогнозы синоптических сайтов по морозам подтвердили и синоптики. Как отметила Наталья Диденко, в период с 19 по 23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание.
Температура воздуха снизится до небольших «минусов», а ночью 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов. И, соответственно, высока вероятность снега во многих областях.
В то же время, до 19 ноября на территории Украины возможны кратковременные дожди, а в этот четверг, 16 ноября, ожидается сильный ветер.
Температура воздуха будет в ближайшую ночь 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, завтра днем — +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов.
В дальнейшем будет только холоднеть, поэтому лютая зима придет в Украину уже в конце ноября. Из хорошего – она будет кратковременной, хотя загадывать так далеко вперед синоптики не решаются.
Что касается Днепра, то больших морозов ждать не стоит. -14 точно не будет. Максимальный температурный минимум, ожидающий днепрян, достигнет -2 градусов мороза.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Днепре ожидается первый снег.
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