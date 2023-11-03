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  • Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщину

Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщину

Сегодня 14:59
просмотров

Злоумышленник еще и ограбил пенсионерку.

Новости Днепра про Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщину

Вчера, 2 ноября, в Чаплино Синельниковского района нашли тело 64-летней женщины без одежды. Ее лицо было избито.

Как выяснилось, ее убил 16-летний парень. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает «Информатор».

По словам задержанного, женщина постоянно его ругала, и это его очень сильно оскорбляло. 31 октября подросток встретил ее и решил отомстить. Парень избил потерпевшую, а затем перетащил на пустырь, где задушил и изнасиловал. После этого злоумышленник снял с нее золотую сережку и забрал ее мобильный телефон. Также он пришел к ней домой и украл золотую цепочку.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ссора между мужчинами закончилась смертью.

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Новости Днепра про Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщинуРусский

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