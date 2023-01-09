Жертве оторвало ногу: на выезде из Днепра произошла смертельная авария

Сегодня, 9 января, на трассе «Днепр – Запорожье» произошла смертельная авария.

Там водитель Toyota недалеко от пешеходного перехода сбил молодую женщину. Она погибла на месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что водитель Toyota двигался в направлении Днепра по Запорожскому шоссе. Авария произошла в районе пешеходного перехода рядом с селом Братское. Однако неизвестно, шла ли женщина по «зебре» или нет.

К сожалению, женщина получила многочисленные травмы, ей оторвало ногу. Она погибла на месте.

Toyota слетела с дороги в кювет. Водителю скорая не понадобилась.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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