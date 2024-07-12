Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

В Днепре женщина получила тепловой удар.

На днях в Новокодацкую подстанцию ​​Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов от прохожих, которые заметили 65-летнюю женщину, нуждающуюся в помощи.

Как рассказал медик Влад Боднюк, женщина вместе с братом находилась долгое время под палящим солнцем. Вскоре она начала жаловаться на головные боли, головокружение и потеряла сознание.

До приезда медиков женщина пришла в себя.

При приезду медиков, больная в сознании, АД 90/60 мм рт ст, слабый пульс, t 37,5 C, ЧСС 101 в 1′, глюкотест крови капиллярной 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. После оказания медицинской помощи (инфузионная поддержка) с диагнозом: Гипертермия. Состояние после синкопе. госпитализирована в состоянии средней тяжести в профильное медицинское учреждение города, — рассказал работник станции экстренной медицинской помощи.

Сейчас женщина пребывает в больнице в состоянии средней тяжести.

Тепловой удар – что надо знать?

Во время адской жары, если длительное время находиться на солнце, можно получить тепловой удар. Это состояние вызвано перегреванием тела, вследствие длительного воздействия высоких температур, обычно сопровождается обезвоживанием, что приводит к отказу системы контроля температуры тела.

Причины возникновения теплового удара (гипертермии):

— длительное пребывание на открытом солнце;

— плохое кондиционирование или полное отсутствие движения воздуха;

— несоблюдение питьевого режима;

— нарушение адаптации к температурам окружающей среды.

Симптомы гипертермии: покраснение кожи, одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, головокружение, потеря сознания, судороги.

Помните: в жаркие дни:

пейте много жидкости;

избегайте солнца с 11.00 до 16.00;

не употребляйте крепкие и слабоалкогольные напитки, влияющие на процессы терморегуляции.

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