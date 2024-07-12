Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

Сегодня 13:31
просмотров

В Днепре женщина получила тепловой удар.

Новости Днепра про Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

На днях в Новокодацкую подстанцию ​​Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов от прохожих, которые заметили 65-летнюю женщину, нуждающуюся в помощи.

Как рассказал медик Влад Боднюк, женщина вместе с братом находилась долгое время под палящим солнцем. Вскоре она начала жаловаться на головные боли, головокружение и потеряла сознание.

До приезда медиков женщина пришла в себя.

При приезду медиков, больная в сознании, АД 90/60 мм рт ст, слабый пульс, t 37,5 C, ЧСС 101 в 1′, глюкотест крови капиллярной 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. После оказания медицинской помощи (инфузионная поддержка) с диагнозом: Гипертермия. Состояние после синкопе. госпитализирована в состоянии средней тяжести в профильное медицинское учреждение города, — рассказал работник станции экстренной медицинской помощи.

Сейчас женщина пребывает в больнице в состоянии средней тяжести.

Тепловой удар – что надо знать?

Во время адской жары, если длительное время находиться на солнце, можно получить тепловой удар. Это состояние вызвано перегреванием тела, вследствие длительного воздействия высоких температур, обычно сопровождается обезвоживанием, что приводит к отказу системы контроля температуры тела.

Причины возникновения теплового удара (гипертермии):

— длительное пребывание на открытом солнце;
— плохое кондиционирование или полное отсутствие движения воздуха;
— несоблюдение питьевого режима;
— нарушение адаптации к температурам окружающей среды.

Симптомы гипертермии: покраснение кожи, одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, головокружение, потеря сознания, судороги.

Помните: в жаркие дни:

  • пейте много жидкости;
  • избегайте солнца с 11.00 до 16.00;
  • не употребляйте крепкие и слабоалкогольные напитки, влияющие на процессы терморегуляции.

Читайте также:

Новости Днепра про Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударомУкраїнська Новости Днепра про Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге снова раздастся взрыв
    Новости Днепра
    Сегодня 13:07
    В Кривом Роге снова раздастся взрыв

    Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 13:04
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

    Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

    Последние новости

    В Кривом Роге снова раздастся взрыв
    В Кривом Роге снова раздастся взрыв

    Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

    Сегодня 13:07
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

    Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

    Сегодня 12:32
    1
    просмотров
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024

    В этом году в Днепре официально пляжный сезон не открывали, хоть места отдыха и привели в порядок, так что на пляжах города можно загорать, а вот купаться – запрещено. Многие жители города на свой страх и риск нарушают запрет властей…

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

    Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

    Сегодня 12:09
    2
    просмотров
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

    Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

    Сегодня 11:49
    4
    просмотров
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

    Произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

    В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.

    Сегодня 11:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

    В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх